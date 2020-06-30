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Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова 

Lenta.ru 30 минут назад
Адвокат Ефремова: «Переживает за Захарова больше родни»
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у его клиента. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам юриста, актер очень сильно переживает из-за курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием.
«Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня», — заявил Пашаев.
Он добавил, что артист строго соблюдает условия домашнего ареста. Из-за этого он даже отказался посещать могилу матери Аллы Покровской 25 июня — в день годовщины ее смерти.
Ранее дочь Ефремова Анна Мария рассказала о состоянии артиста после смертельного ДТП с его участием.
«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил», — написала она в Instagram.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алла Покровская , Анна Ефремова
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