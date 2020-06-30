ВОЗ: «Россия идет хорошим путем»

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«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — сказала Вуйнович в эфире «России 24», передает ТАСС.

Она добавила, что невозможно исключить риск роста инфицирования коронавирусом после открытия границ между странами.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия России и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса.

Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в России замедлился до 1%. За минувшие сутки в России выявлено 6 тыс. 693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.