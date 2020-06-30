Раскрыто содержимое записки Путина ветерану 

Раскрыто содержимое записки, которую президент России Владимир Путин передал ветерану Николаю Черных во время церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом

Как выяснил телеграм-канал Mash, записка была адресована девушке, сопровождавшей ветерана. На ней Путин оставил автограф и написал: «Екатерине Сергеевне, с уважением».

Екатерина давно мечтала получить автограф президента и рассказала о своем желании ветерану. Он, в свою очередь, передал просьбу девушки Владимиру Путину.

Как сообщал «Рамблер», президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Мемориал посвящен памяти павших в боях в 1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны. Работы по строительству велись два года. Центральным объектом памятника является 25-метровая бронзовая скульптура советского солдата, внизу расположена стая летящих журавлей. В боях подо Ржевом погибли более 1,3 млн человек.