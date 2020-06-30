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Раскрыто содержимое записки Путина ветерану 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Раскрыто содержимое записки, которую президент России Владимир Путин передал ветерану Николаю Черных во время церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
Как выяснил телеграм-канал Mash, записка была адресована девушке, сопровождавшей ветерана. На ней Путин оставил автограф и написал: «Екатерине Сергеевне, с уважением».
Екатерина давно мечтала получить автограф президента и рассказала о своем желании ветерану. Он, в свою очередь, передал просьбу девушки Владимиру Путину.
Как сообщал «Рамблер», президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом.
Мемориал посвящен памяти павших в боях в 1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны. Работы по строительству велись два года. Центральным объектом памятника является 25-метровая бронзовая скульптура советского солдата, внизу расположена стая летящих журавлей. В боях подо Ржевом погибли более 1,3 млн человек.
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Общество , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Ржев
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