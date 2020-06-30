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В России разработают словарь юного полярника 

Lenta.ru 56 минут назад
В России разработают словарь юного полярника
Фото: ТАСС
Об этом сообщил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, передает РИА Новости.
«Мы подготовим и постараемся создать энциклопедический словарь юного полярника… Думаю, осилим», — сказал Кирилов.
По его словам, в словаре должны быть отражены современные научные данные об Арктике. Он не уточнил другие детали, когда выйдет книга и кто примет участие в ее подготовке.
В 2018 году сообщалось, что в России собирались разработать общенациональный стандарт поведения человека при встрече с белыми медведями в Арктике. За основу были взяты рекомендации Обществая дикой природы и Института проблем экологии и эволюции РАН.
В советах отражено, как действовать при встрече со зверем за пределами поселков и предприятий, а также когда животное само заходит в места проживания людей. Там упоминается, что хищника нельзя подкармливать, и сообщается, как его правильно отпугнуть или почему нельзя брать детенышей в руки.
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Общество , РАН
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