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Метеорологи предупредили об опасном индексе ультрафиолета в течение недели 

News.ru 2 часа назад
Россиян предупредили об опасном ультрафиолете
Фото: News.ru
В большинстве регионов России на текущей неделе прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В полуденные часы выходить на улицу не рекомендуется. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
На прошлой неделе и в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью, — цитирует его ТАСС.
Вильфанд отметил, что особенно высок индекс ультрафиолета на юге, на границе с Абхазией, Грузией. По его словам, там этот показатель «зашкаливает на 10-11 условных единиц». Эксперт порекомендовал россиянам носить одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами.
Ранее NEWS.ru писал, что синоптики спрогнозировали в конце июня-начале июля комфортную летнюю погоду в Москве. По их словам, в середине недели температура воздуха днём будет подниматься до 28-29 градусов. Осадки будут выпадать местами, а на выходных дожди пройдут по всей территории столицы. После этого температура несколько снизится.
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Комментарии
Общество , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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