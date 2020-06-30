Россияне не смогут поехать за границу в июле 

Авиасообщение между Россией и другими странами возобновится не раньше августа. Об этом, как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявил глава турецкой туристической компании Anex Group Нешет Кочкар

27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.

Сегодня Кочкар заявил, что авиасообщение между Россией и другими странами не возобновится в ближайшее время. По его мнению, в лучшем случае это произойдет с 1 августа, в худшем — в сентябре-октябре.

Также глава Anex Group отметил, что возвращение россиян на турецкие курорты связано с эпидемиологическим риском — в России по-прежнему выявляется довольно много случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно, что грозит вспышкой заболеваемости в Турции.

Кроме того, он выразил уверенность, что пандемия коронавирусной инфекции изменила туристический сектор навсегда — он не сможет работать по-прежнему, потому что коронавирус никогда не исчезнет.