Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil

Коронавирусный кризис так сильно ударил по канадской цирковой компании Cirque du Soleil, потому что она частная и не имеет поддержки от государства, заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный

Из-за сложившийся ситуации с коронавирусной инфекцией известный во всем мире Cirque du Soleil оказался на грани полного разорения, в связи с чем компания подала заявление на защиту от банкротства. Для спасения организации уже подготовлен план реструктуризации, согласно которому произойдет сокращение сотрудников на 90%.

«Дело в том, что Cirque du Soleil — частная компания. В этом всегда была разница между государственными и частными учреждениями. Просто государственные могут работать в менее комфортабельных условиях по отношению к частникам. Когда те процветают — могут платить подчиненным высокие зарплаты, тем более что это основывается на экономике определенных стран. То есть в компании систематически работают люди из-за границы, которые приехали на заработки в страну с более высоким уровнем жизни. Соответственно, зарплата для их родной страны кажется очень высокой, но по факту она достаточно обычная», — говорит Запашный.

Он объясняет, что несмотря на все плюсы, в случае критической ситуации, например, пандемии коронавируса, частные компании абсолютно ничем не защищены. Из-за этого они просто вынуждены лишать людей работы, потому что для них бизнес всегда стоит на первом месте, а человеческий фактор — это всего лишь инструмент.

Артиста нисколько не удивляют трудности Cirque du Soleil, поскольку сейчас приходится нелегко всему частному бизнесу.

«По российскому цирку, к счастью, коронавирусный кризис ударил не больно. Лично нам удалось сохранить абсолютно всех людей, их заработные платы. При этом мы до сих пор не воспользовались поддержкой государства, потому что та финансовая подушка, которую мы сами заработали, позволяет нам сохранять в полной мере и питание для животных, и высокие зарплаты у наших людей», — рассказывает Запашный.

По словам худрука, работникам его цирка даже немного неловко от того, что они получают высокую зарплату, не работая. «В общем, к счастью, про нас можно говорить только в позитивном ключе», — резюмировал Запашный.