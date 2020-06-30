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Темнокожая проститутка украла у москвича 650 тысяч 

Артём Кульша 30 минут назад
Темнокожая проститутка украла у москвича 650 тысяч
Фото: depositphotos.com
Час секса с проституткой африканского происхождения стоил жителю Москвы 656 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В 2018 году москвич по имени Артур продал свою квартиру в Московской области за 650 тысяч рублей, спрятал деньги на шкафчик в ванной комнате в квартире, в которой жил в Москве, с намерением потратить их на постройку собственного дома, и позвал двух друзей отпраздновать завершение сделки.
В ходе праздника молодые люди вызвали темнокожую проститутку по имени София, заплатили ей шесть тысяч рублей и занялись с ней сексом. Час спустя девушка ушла. Некоторое время спустя Артур обнаружил исчезновение 650 тысяч рублей со шкафчика в ванной.
Мужчина обратился в правоохранительные органы. Их сотрудники приступили к поискам Софии, однако до сих пор ее не нашли.
Более того, в какой-то момент полицейские заподозрили, что Артур выдумал африканку, и вынудили его пройти тест на полиграфе.
«За время поисков и дом уже достроен, и Артур навсегда потерял вкус к продажной любви», — отмечает «112».
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Общество , Происшествия , МВД , Москва
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