Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онищенко призвал не паниковать из-за ускорения коронавируса 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Онищенко: не время паниковать
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена", — заявил специалист.
По словам Онищенко, гражданам необходимо по-прежнему соблюдать санитарные требования и следить за гигиеной рук. Кроме того, важно учитывать социальную дистанцию и масочный режим.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус накануне заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. По словам специалиста, распространение COVID-19 в мире еще не достигло пика.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Москва24: последние новости
Олег Тиньков рассказал о перенесенном коронавирусе Олег Тиньков рассказал о перенесенном коронавирусе Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Общество , Геннадий Онищенко , ВОЗ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Екатеринбург, как так?»: Собчак избили в монастыре
«Екатеринбург, как так?»: Собчак избили в монастыре
Названы сроки передачи флоту новейшей подлодки «Казань»
Названы сроки передачи флоту новейшей подлодки «Казань»
Врач-диетолог обеспокоен видом похудевшего на 100 кг Фадеева
Врач-диетолог обеспокоен видом похудевшего на 100 кг Фадеева
Священника-гея задержали за одиночный пикет
Священника-гея задержали за одиночный пикет
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
03:30
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение