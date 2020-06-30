Онищенко: не время паниковать

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Депутат Госдумы , врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена", — заявил специалист.

По словам Онищенко, гражданам необходимо по-прежнему соблюдать санитарные требования и следить за гигиеной рук. Кроме того, важно учитывать социальную дистанцию и масочный режим.