ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов

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ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов.

Так, по данным Центризбиркома, поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.

Явка в целом по стране, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила 65 процентов.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Первоначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса, а с учетом сложной эпидемиологической обстановки решили проводить в течение целой недели.

Поправки к Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.