78% россиян поддержали поправки в Конституцию

ЦИК России обработал 99,9% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщают информационные агентства.

За поправки проголосовали 77,93% граждан России , против — 21,26%, передает ТАСС.

Напомним, явка на фоне ситуации с коронавирусом составила 65%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией».

Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.