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Поправки в Конституцию поддержали около 78% россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 150 2 часа назад
78% россиян поддержали поправки в Конституцию
Фото: ТАСС
ЦИК России обработал 99,9% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщают информационные агентства.
За поправки проголосовали 77,93% граждан России, против — 21,26%, передает ТАСС.
Напомним, явка на фоне ситуации с коронавирусом составила 65%.
Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.
Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией».
Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.
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Общество , Политика , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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