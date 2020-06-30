Пока вы спали: россияне останутся без машин 

В России столкнулись с дефицитом автомобилей

Автодилеры в июне смогли выйти на прошлогодние показатели по продажам, однако столкнулись с дефицитом машин из-за простоя заводов на фоне ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, на рост продаж автомобилей повлиял отложенный спрос потребителей и введение новых государственных программ поддержки. При этом продавать еще больше машин мешает образовавшийся дефицит.

В США разгорается связанный с Россией скандал

Распространяемая американскими СМИ информация о том, что Россия якобы причастна к смертям военнослужащих США в Афганистане , стала основанием для требования противниками президента Дональда Трампа проведения специального расследования. Несмотря заявление Трампа, скандал не утихает, пишет «Коммерсант».

Оппоненты президента США, среди которых как лидеры демократов в Конгрессе, так и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон , требуют выяснить, знал ли Трамп о нападениях на американских солдат, которые якобы финансировала Россия.

При этом сам Трамп заявил, что о якобы имевших место атаках талибов на военнослужащих США, за которыми стоит Россия, он не знал, так как разведка «не нашли эту информацию достоверной». В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации в американских СМИ «абсолютными утками».

Россиян освободили от платы за электросчетчики

С 1 июля установка, ремонт, обслуживание и замена электросчетчиков будет проводиться за счет энергетических компаний. Об этом пишет «Российская газета».

«С граждан снимается вся ответственность за поверку приборов учета, но остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в их зоне ответственности», — пояснили изданию в пресс-службе Министерства энергетики.

Россиян ожидает "кредитное дно"

Клиенты российских банков массово жалуются на сокрытие условий предоставления кредитных каникул, подключение к менее выгодным внутренним программам банков и затягивание сроков оформления. Об этом пишет газета «Известия».

ВТБ, По данным издания, с проблемами столкнулись, в том числе и клиенты крупных банков — «Сбербанка» Альфа-банка . По словам заемщиков, им вместо кредитных каникул, введенных по поручению президента, подключили внутрибанковские программы реструктуризации. А в случае отказа предупредили о пенях, штрафах и проблемах с кредитной историей.

При этом перед переводом зачастую не предоставляли информацию о переплатах.

Режим самоизоляции спас миллионы жизней

Ограничительные меры, введенные в России для предотвращения распространения коронавируса, помогли спасти жизни не менее 80 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики

Специалисты рассчитали разницу между прогнозируемой оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня.

По их данным, если бы власти и граждане страны полностью проигнорировали сообщения об эпидемии, то число смертей могло бы достичь 3,8 млн человек.