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Стала известна дата начала учебного года в РФ 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Стала известна дата начала учебного года в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Учебный год начнется в этом году 1 сентября по плану. Планируется, что дети пойдут в школу как обычно, рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников", — объяснил Кравцов.
Как отметил министр просвещения Российской Федерации, на фоне ситуации с коронавирусом меры по эпидемиологической защите в образовательных учреждения усилят. По словам Кравцова, сейчас такая работа продолжается в регионах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее пояснила, что будут рассматриваться разные рекомендации о том, как организовать учебу в обычном формате. Возможно, будет ограничено общение детей на переменах.
Ко всему прочему, в Минпросвещения до этого планировали начать новый учебный год осенью.
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Общество , Анна Попова , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор
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