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Ещё 2295 человек выздоровели от коронавируса в Москве 

News.ru 1 час назад
Ещё 2295 человек выздоровели от коронавируса в Москве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В столице ещё 2295 человек излечились от COVID-19. Общее число выздоровевших в Москве превысило 150 тысяч.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт оперштаб.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397, — отметила она.
Ранее в городе было зафиксировано 35 новых летальных случаев. У всех пациентов столичных клиник подтверждён диагноз «пневмония». Их тесты на COVID-19 дали положительные результаты. В Москве 29 июня сообщалось о 23 пациентах, скончавшихся от коронавируса.
По последним данным, в России в общей сложности зафиксировано 641,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 9,1 тысячи человек, выздоровели 403,4 тысячи заболевших.
Как писал NEWS.ru, эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в ходе исследования предположили, сколько людей могли погибнуть в результате распространения коронавирусной инфекции в России. В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы отмечают, что если бы власти и население проигнорировали сообщения о пандемии и не приняли необходимых мер, то жертвами коронавируса потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
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Общество , Новости Москвы , ВШЭ
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