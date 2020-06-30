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Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова 

РИА Новости и ещё 2 51 минуту назад
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал свою безнаказанность и шел к этому", пишет "Комсомольская правда".
Бояков считает, что ответственность за случившееся в определенной степени лежит на общественности.
"Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым "звездам" в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень", — заявил он.
Худрук МХАТа призывает противостоять тому, чтобы "возносить на постамент" людей, которые не обладают духовным авторитетом, а также интеллектуальными данными.
"Здесь постебаться, здесь подмигнуть, здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место", — заключил Бояков.
Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Эдуард Бояков , Комсомольская правда
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