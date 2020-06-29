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Врач из «красной зоны» назвал странности коронавируса 

Вероника Полынина и ещё 4 23 минуты назад
Отработавший в «красной зоне» врач-реаниматолог из Мурманска Максим Лифинский рассказал изданию «Московский комсомолец» о «сюрпризах» коронавируса.
По словам Лифинского, вначале у него и его коллег не было ни страха, ни колебаний, однако со временем «от беспомощности» страх появился.
«Мы смотрели все эти онлайн-школы, где рассказывалось, как лечить, как вентилировать. Но вскоре убедились, что коронавирус рушит все догмы и стереотипы. Это выбивало из колеи», — признался специалист.
Лифинский заявил, что со временем у врачей появились собственные наработки, они перестали спешить с переводом на аппарат ИВЛ и старались максимально дольше удерживать больного на самостоятельном дыхании.
По словам реаниматолога, коронавирус преподносил немало сюрпризов. Больной, в которого врачи верили, вдруг резко «ухудшался», а «тяжелый» пациент, наоборот, подавал надежду.
Один из пациентов поступил в отделение с лицом цвета баклажана, а через некоторое время он просто почернел. Его подключили к ИВЛ, а потом заново учили дышать и ходить.
По словам Лифинского, на 30% успех в борьбе с коронавирусом зависит от врачей и на 70% — от самого больного, от его настроя, желания жить.
«Вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — отметил медик.
Как сообщал «Рамблер», к 29 июня в России зафиксировано 641 156 случаев заражения коронавирусом, за сутки число заболевших увеличилось на 6 719 человек. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.
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Общество , Видео , Другое , Мурманск
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