Врач из «красной зоны» назвал странности коронавируса 

По словам Лифинского, вначале у него и его коллег не было ни страха, ни колебаний, однако со временем «от беспомощности» страх появился.

«Мы смотрели все эти онлайн-школы, где рассказывалось, как лечить, как вентилировать. Но вскоре убедились, что коронавирус рушит все догмы и стереотипы. Это выбивало из колеи», — признался специалист.

Лифинский заявил, что со временем у врачей появились собственные наработки, они перестали спешить с переводом на аппарат ИВЛ и старались максимально дольше удерживать больного на самостоятельном дыхании.

По словам реаниматолога, коронавирус преподносил немало сюрпризов. Больной, в которого врачи верили, вдруг резко «ухудшался», а «тяжелый» пациент, наоборот, подавал надежду.

Один из пациентов поступил в отделение с лицом цвета баклажана, а через некоторое время он просто почернел. Его подключили к ИВЛ, а потом заново учили дышать и ходить.

По словам Лифинского, на 30% успех в борьбе с коронавирусом зависит от врачей и на 70% — от самого больного, от его настроя, желания жить.

«Вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — отметил медик.

Как сообщал «Рамблер», к 29 июня в России зафиксировано 641 156 случаев заражения коронавирусом, за сутки число заболевших увеличилось на 6 719 человек. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.