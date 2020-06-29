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Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года 

RT на русском и ещё 21 2 часа назад
Раскрыты сроки всероссийской переписи населения
Фото: РИА Новости
Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.
«Постановление правительства подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», — цитирует Малкова ТАСС.
По его словам, это «вполне комфортный срок»: ведомство успеет подготовиться и провести необходимую информационную кампанию.
«Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.
Изначально проведение переписи планировалось на октябрь 2020 года.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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