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В Сочи исчезло целое озеро 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Сочи исчезло целое озеро
Фото: Кавказский заповедник
Сотрудники Кавказского заповедника заявили об исчезновении целого озера в Сочи, передает «Сочи Экспресс».
Речь идет об озере Малое, расположенном на восточном склоне хребта Левая Псеашха. По словам специалистов, водоем превратился в грязекаменную массу и теперь совсем не похож на то место, к которому раньше часто приходили туристы.
Инженеры-геологи пришли к выводу, что «крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен».
«Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов», — заверил заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.
Чтобы провести полное обследования местности и выявить новые маршруты фильтрации талых вод, к озеру направилась научная экспедиция.
Ранее в июне сообщалось, что озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным.
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Общество , Экология , Сочи
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