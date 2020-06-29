В Сочи исчезло целое озеро 

Сотрудники Кавказского заповедника заявили об исчезновении целого озера в Сочи , передает «Сочи Экспресс».

Речь идет об озере Малое, расположенном на восточном склоне хребта Левая Псеашха. По словам специалистов, водоем превратился в грязекаменную массу и теперь совсем не похож на то место, к которому раньше часто приходили туристы.

Инженеры-геологи пришли к выводу, что «крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен».

«Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов», — заверил заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.

Чтобы провести полное обследования местности и выявить новые маршруты фильтрации талых вод, к озеру направилась научная экспедиция.

Ранее в июне сообщалось, что озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным.