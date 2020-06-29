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Власти Петербурга разрешили установку памятника Блоку рядом с его музеем в центре города 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Памятник Блоку поставят в центре Петербурга
Фото: РИА Новости
Правительство Санкт-Петербурга одобрило изменения в городское законодательство, которые позволят установить памятник поэту Александру Блоку рядом с его музеем-квартирой на улице Декабристов. Как пояснил на заседании председатель Комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, по градостроительному регламенту действуют ограничения на установку новых памятников в историческом центре, поэтому для согласования установки памятника необходимо внести поправки.
"Проектом закона предусмотрено внесение изменений в закон, касающийся установления территории размещения произведения монументального искусства по адресу на улице Декабристов.
После принятия проекта планируется рассмотреть возможность размещения на территории бульвара памятника поэту Александру Блоку. В непосредственной близости от этого бульвара расположен музей Александра Блока", — сказал Григорьев.
Он сообщил, что планируется одновременно с решением об установке памятника создать проект и впоследствии провести работы по благоустройству всей территории бульвара.
Музей-квартира А. А. Блока на улице Декабристов, 57 (филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга) открыт 25 ноября 1980 года к 100-летию со дня рождения Блока в доме, где поэт прожил 9 лет — с июля 1912 до августа 1921 года. В квартире № 23 Блок умер 7 августа 1921 года.
Как отметил на заседании губернатор Петербурга Александр Беглов, в ноябре этого года исполняется 140 лет со дня рождения поэта. "Блока называли самым петербургским поэтом, это правильно, мы все его любим. Но решение о размещении памятника нужно принимать в соответствии с действующим законодательством, поэтому для установки памятника нам надо принять определенное решение, и, я думаю, это решение абсолютно правильное", — сказал Беглов.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Григорьев , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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