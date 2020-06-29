Шафран прокомментировала унижения Соловьева 

В интервью Ксении Собчак для Youtube-канала «Осторожно, Собчак!» Анна Шафран сказала, что не поддерживает идеи феминизма за исключением тезиса о равноправии полов.

Собчак поинтересовалась у радиоведущей, сталкивалась ли она с дискриминацией во время совместной работы с Владимиром Соловьевым, на что Шафран заявила, что ей повезло, и за все время работы она ни разу не чувствовала дискриминации.

На это Собчак заметила, что соведущий неоднократно перебивал Шафран и нередко кричал на нее.

«Я считаю, что именно эта ситуация дала мне возможность зарядиться такой колоссальной выдержкой, которой могут позавидовать многие», — ответила Анна Шафран.

На это Собчак заметила, что подобная логика могла бы оправдать рабство.

«Простите, но чернокожие люди на плантациях много веков назад тоже были в классной физической форме, потому что были вынуждены рубить тростник. Но это не значит, что они скажут, что благодаря этим плантациям они стали физически сильными», — заявила она.

Шафран тем не менее так и не признала, что сталкивалась с унижениями во время работы с Соловьевым.

После этого диалога зрителям продемонстрировали нарезку из эфиров, где Соловьев кричит на Шафран, перебивает, обращается к ней «женщина» и намекает на ее некомпетентность.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Шафран ушла из программы «Полный контакт», где ее соведущим был Владимир Соловьев.

Ведущая заявила, что ее уход из программы связан с расхождением во взглядах Соловьевым по вопросу всеобщей цифровизации. Соловьев, в свою очередь, сказал журналистам, что уход Шафран из «Полного контакта» — очередной шаг вперед в ее профессиональной карьере.