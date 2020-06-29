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Шафран прокомментировала унижения Соловьева 

Вероника Полынина и ещё 2 39 минут назад
Бывшая соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран отказалась считать издевательства с его стороны дискриминацией по половому признаку.
В интервью Ксении Собчак для Youtube-канала «Осторожно, Собчак!» Анна Шафран сказала, что не поддерживает идеи феминизма за исключением тезиса о равноправии полов.
Собчак поинтересовалась у радиоведущей, сталкивалась ли она с дискриминацией во время совместной работы с Владимиром Соловьевым, на что Шафран заявила, что ей повезло, и за все время работы она ни разу не чувствовала дискриминации.
На это Собчак заметила, что соведущий неоднократно перебивал Шафран и нередко кричал на нее.
«Я считаю, что именно эта ситуация дала мне возможность зарядиться такой колоссальной выдержкой, которой могут позавидовать многие», — ответила Анна Шафран.
На это Собчак заметила, что подобная логика могла бы оправдать рабство.
«Простите, но чернокожие люди на плантациях много веков назад тоже были в классной физической форме, потому что были вынуждены рубить тростник. Но это не значит, что они скажут, что благодаря этим плантациям они стали физически сильными», — заявила она.
Шафран тем не менее так и не признала, что сталкивалась с унижениями во время работы с Соловьевым.
После этого диалога зрителям продемонстрировали нарезку из эфиров, где Соловьев кричит на Шафран, перебивает, обращается к ней «женщина» и намекает на ее некомпетентность.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Шафран ушла из программы «Полный контакт», где ее соведущим был Владимир Соловьев.
Ведущая заявила, что ее уход из программы связан с расхождением во взглядах Соловьевым по вопросу всеобщей цифровизации. Соловьев, в свою очередь, сказал журналистам, что уход Шафран из «Полного контакта» — очередной шаг вперед в ее профессиональной карьере.
Комментарии 43
Общество , Видео , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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