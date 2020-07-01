Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловская область проваливает явку на голосовании. Виноваты Екатеринбург и Нижний Тагил 

Ura.Ru и ещё 3 1 час назад
Свердловская область проваливает явку на голосовании
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Свердловской области на участки для голосования по внесению изменений в Конституцию за 5 дней пришло 32% избирателей (1 079 874 человек), сообщил источник URA.RU в региональном правительстве. На показателях региона сказалась крайне низкая явка в Екатеринбурге (23,5%), и Нижнего Тагила (27,3%), следует из данных, которые были отправлены в Москву, и размещены в системе ГАС Выборы.
На пятый день голосования, в понедельник, 29 июня, явка в целом по областному центру за 5 дней составила 23,5% (прирост за один день — 5,92%). Самые низкие показатели у Чкаловской и Орджоникидзевской ТИК (22%), Октябрьская и Железнодорожная ТИК отчитались о явке в в 23%, в Кировской и Верх-Исетской явка составила 24%. Ленинская районная ТИК сообщила о голосовании 27% избирателей.
Демонстрируя явку на уровне 23,5%, Екатеринбург значительно отстает по этому показателю от столиц других регионов УрФО: к примеру, явка в Челябинске на вечер 29 июня явка составляет 36,5%; в Салехарде явка была выше уже 27 июня — она составила 39,56%.
Показатели ТИК Екатеринбурга значительно ниже, чем у муниципалитетов-лидеров в Свердловской области. Свободненская, Пелымская и Волчанская ТИК отчитались о явке более 60%, еще 15 ТИК (в том числе Камышловская, Пышминская, Алапаевская, Талицкая) — о явке более 50%.
Несмотря на провальную явку, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский спокоен на совещаниях, утверждают инсайдеры URA.RU. Он обещает «кадровые выводы» только после окончания процедуры голосования.
Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку за неделю голосования на уровне 62%, сообщало ранее URA.RU. Для этого региону необходимо ежедневно демонстрировать явку на уровне 8,5-8%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 43, 75%.
Чтобы минимизировать контакты избирателей, голосование, в ходе которого избиратели могут одобрить или отклонить поправки в Конституцию, будет проходить не только на стационарных избирательных участках, а также в палатках, которые будут размещаться во дворах домов.
Для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участки производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Ura.Ru: последние новости
Невзоров унизил Собчак после конфликта в монастыре. «Понятие интеллект к ней неприменимо». ВИДЕО Невзоров унизил Собчак после конфликта в монастыре. «Понятие интеллект к ней неприменимо». ВИДЕО Минтруд назначил сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей Минтруд назначил сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Прогноз вирусолога, предрекшего пандемию Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Прогноз вирусолога, предрекшего пандемию
Комментарии 26
Общество , Социология , Поправки в Конституцию , QR-код , Александр Высокинский , РИА Ura.ru , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Рудковская устроила публичную разборку с матерью
Рудковская устроила публичную разборку с матерью
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение