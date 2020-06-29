Названа дата открытия кинотеатров в России 

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — пояснил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Рамблер» писал, что кинотеатры в России были закрыты из-за пандемии COVID-19. Ранее Чернышенко отмечал, что после возобновления работы кинотеатров там будет предусмотрена особая рассадка зрителей, чтобы обеспечить соблюдение мер противовирусной безопасности.