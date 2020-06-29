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Названа дата открытия кинотеатров в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названа дата открытия кинотеатров в России
Фото: ТАСС
Кинотеатры в России начнут свою работу с 15 июля. Об этом сегодня заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — пояснил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Рамблер» писал, что кинотеатры в России были закрыты из-за пандемии COVID-19. Ранее Чернышенко отмечал, что после возобновления работы кинотеатров там будет предусмотрена особая рассадка зрителей, чтобы обеспечить соблюдение мер противовирусной безопасности.
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Общество , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин , РИА Новости
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