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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Фото: РИА Новости
За сутки прироста выявленных случаев коронавируса нет в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Калмыкии — 0,1%, в Москве — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО 0%, 2. Республика Калмыкия 0,1%, 3. Москва 0,3%, 4. Калининградская область 0,4%, 5. Московская область, Еврейская АО — 0,5%", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Москва , Республика Калмыкия , Чукотский Автономный Округ
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