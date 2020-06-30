Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

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"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО 0%, 2. Республика Калмыкия 0,1%, 3. Москва 0,3%, 4. Калининградская область 0,4%, 5. Московская область, Еврейская АО — 0,5%", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.