Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: Россия победила крайнюю нищету 

Алиса Селезнёва 27 минут назад

СКР завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян

Следователи в ходе дополнительного расследования уголовного дела не изменили своего мнения о том, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение. Об этом сообщает «Коммерсант».
В ходе дополнительного расследования к 25 томам дела добавились еще три. Заново проводились допросы свидетелей и обвиняемых. При этом защита настаивает, что «собранные доказательства свидетельствует о необходимой обороне» и намерена требовать для сестер суда присяжных.

В России пройдет визовая реформа

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении универсальной электронной визы для въезда в Россию. По мнению представителей туристической отрасли, реформа визового режима поможет развитию въездного туризма, пишет «Коммерсант».
По данным издания, возможность оформлять визу не выходя из дома уже сейчас есть у граждан 53 стран, въезжающие в три пилотных региона — Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербурге и Ленинградскую область.
С 1 января 2021 года граждане стран—членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств получат возможность оформлять электронные визы во все регионы России.
Планируется, что электронную визу можно будет получать в течение четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД РФ. При этом продолжительность поездки не может превышать 16 дней, а стоимость визы составит около $50.

Россию обвинили в спонсировании талибов в Афганистане

Публикация в New York Times о том, что российские спецслужбы якобы платили талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане, вызвала скандал в США и критику президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Коммерсант».
На фоне скандала вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обвинил Дональда Трампа в предательстве американских военных и пообещал, что если выиграет выборы, то предпримет «серьезные действия против России».
В свою очередь МИД России назвал статью «незатейливым вбросом», который иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», а российское посольство в Вашингтоне заявило об угрозе для жизни дипломатов в связи с публикацией.

Россия победила крайнюю нищету

Россия добилась успехов по ликвидации крайней нищеты. Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН обзоре по выполнению Россией Целей устойчивого развития (ЦУР).
«Среди наиболее успешных ЦУР — «искоренение нищеты», «качественное образование», «достойная работа и экономический рост». В то же время ряд целевых показателей по отдельным направлениям еще предстоит достичь совместными усилиями государства, бизнеса и общественности», — отмечается в документе.

Около 700 россиян утонули в водоемах

Отдых у воды в жаркие и солнечные дни привел к сотням смертей жителей России, в том числе и детей. Лидером по количеству утонувших стал Приволжский федеральный округ. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет газета «Известия».
По данным ведомства, в Приволжском федеральном округе число погибших уже превысило 140 человек, больше смертей на воде стало в Татарстане, Башкортостане, в Чувашии.
«С началом школьных каникул стало больше трагедий на воде с детьми в Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Тюменской областях», — пояснил представитель МЧС России.
Комментарии 15
Общество , Видео , Михаил Хачатурян , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Демократическая партия США , МЧС , Госдума , Талибан , СКР , газета "Известия" , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
В РПЦ прокомментировали нападение на Собчак
В РПЦ прокомментировали нападение на Собчак
Видео
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение