Пока вы спали: Россия победила крайнюю нищету 

Следователи в ходе дополнительного расследования уголовного дела не изменили своего мнения о том, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение. Об этом сообщает «Коммерсант».
В ходе дополнительного расследования к 25 томам дела добавились еще три. Заново проводились допросы свидетелей и обвиняемых. При этом защита настаивает, что «собранные доказательства свидетельствует о необходимой обороне» и намерена требовать для сестер суда присяжных.
В России пройдет визовая реформа
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении универсальной электронной визы для въезда в Россию. По мнению представителей туристической отрасли, реформа визового режима поможет развитию въездного туризма, пишет «Коммерсант».
По данным издания, возможность оформлять визу не выходя из дома уже сейчас есть у граждан 53 стран, въезжающие в три пилотных региона — Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербурге и Ленинградскую область.
С 1 января 2021 года граждане стран—членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств получат возможность оформлять электронные визы во все регионы России.
Планируется, что электронную визу можно будет получать в течение четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД РФ. При этом продолжительность поездки не может превышать 16 дней, а стоимость визы составит около $50.
Россию обвинили в спонсировании талибов в Афганистане
Публикация в New York Times о том, что российские спецслужбы якобы платили талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане, вызвала скандал в США и критику президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Коммерсант».
На фоне скандала вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обвинил Дональда Трампа в предательстве американских военных и пообещал, что если выиграет выборы, то предпримет «серьезные действия против России».
В свою очередь МИД России назвал статью «незатейливым вбросом», который иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», а российское посольство в Вашингтоне заявило об угрозе для жизни дипломатов в связи с публикацией.
Россия победила крайнюю нищету
Россия добилась успехов по ликвидации крайней нищеты. Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН обзоре по выполнению Россией Целей устойчивого развития (ЦУР).
«Среди наиболее успешных ЦУР — «искоренение нищеты», «качественное образование», «достойная работа и экономический рост». В то же время ряд целевых показателей по отдельным направлениям еще предстоит достичь совместными усилиями государства, бизнеса и общественности», — отмечается в документе.
Около 700 россиян утонули в водоемах
Отдых у воды в жаркие и солнечные дни привел к сотням смертей жителей России, в том числе и детей. Лидером по количеству утонувших стал Приволжский федеральный округ. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет газета «Известия».
По данным ведомства, в Приволжском федеральном округе число погибших уже превысило 140 человек, больше смертей на воде стало в Татарстане, Башкортостане, в Чувашии.
«С началом школьных каникул стало больше трагедий на воде с детьми в Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Тюменской областях», — пояснил представитель МЧС России.