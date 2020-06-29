Пока вы спали: Россия победила крайнюю нищету 

СКР завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян

Следователи в ходе дополнительного расследования уголовного дела не изменили своего мнения о том, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ходе дополнительного расследования к 25 томам дела добавились еще три. Заново проводились допросы свидетелей и обвиняемых. При этом защита настаивает, что «собранные доказательства свидетельствует о необходимой обороне» и намерена требовать для сестер суда присяжных.

В России пройдет визовая реформа

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении универсальной электронной визы для въезда в Россию. По мнению представителей туристической отрасли, реформа визового режима поможет развитию въездного туризма, пишет «Коммерсант».

По данным издания, возможность оформлять визу не выходя из дома уже сейчас есть у граждан 53 стран, въезжающие в три пилотных региона — Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербурге и Ленинградскую область.

С 1 января 2021 года граждане стран—членов Евросоюза , Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств получат возможность оформлять электронные визы во все регионы России.

Планируется, что электронную визу можно будет получать в течение четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД РФ. При этом продолжительность поездки не может превышать 16 дней, а стоимость визы составит около $50.

Россию обвинили в спонсировании талибов в Афганистане

Публикация в New York Times о том, что российские спецслужбы якобы платили талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане, вызвала скандал в США и критику президента Дональда Трампа . Об этом сообщает «Коммерсант».

На фоне скандала вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обвинил Дональда Трампа в предательстве американских военных и пообещал, что если выиграет выборы, то предпримет «серьезные действия против России».

В свою очередь МИД России назвал статью «незатейливым вбросом», который иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», а российское посольство в Вашингтоне заявило об угрозе для жизни дипломатов в связи с публикацией.

Россия победила крайнюю нищету

Россия добилась успехов по ликвидации крайней нищеты. Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН обзоре по выполнению Россией Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Среди наиболее успешных ЦУР — «искоренение нищеты», «качественное образование», «достойная работа и экономический рост». В то же время ряд целевых показателей по отдельным направлениям еще предстоит достичь совместными усилиями государства, бизнеса и общественности», — отмечается в документе.

Около 700 россиян утонули в водоемах

Отдых у воды в жаркие и солнечные дни привел к сотням смертей жителей России, в том числе и детей. Лидером по количеству утонувших стал Приволжский федеральный округ. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет газета «Известия».

По данным ведомства, в Приволжском федеральном округе число погибших уже превысило 140 человек, больше смертей на воде стало в Татарстане, Башкортостане, в Чувашии.