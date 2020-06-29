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Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
«Брутальные мужчины» тяжелее переносят коронавирус
Фото: Reuters
У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме. Такое мнение высказала завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова. Ее слова приводит «Комсомольская права».
Так Орлова ответила на вопрос о том, по каким признакам можно предположить, что болезнь у нового пациента пойдет по тяжелому пути.
«В мире проводились такие исследования, наша клиническая практика их подтвердила. Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины; пожилые — тяжелее, чем молодые; полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего веса. Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, "брутальные мужчины", болеют тяжелее», — добавила кардиолог.
Ранее врач анестезиолог-реаниматолога филиала ГВКГ имени Н. Н. Бурденко Олег Чихляев заявил, что у участников испытаний российской вакцины от коронавируса не выявлено негативных последствий для здоровья.
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Общество , МГУ
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