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Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов 

Российская Газета 42 минуты назад
Новые законы вступают в силу с 1 июля
Фото: iStock
Если поезд отменили — не все потеряно
С 1 июля начинает действовать документ, который гарантирует железнодорожным пассажирам возврат денег при отмене рейса. Это касается трех моментов.
Первый: если поездка не состоялась из-за угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций (ЧС). Второй и третий: при введении на всей территории страны (либо какой-то ее части) режима повышенной готовности или ЧС. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 20 июня 2020 года N 901.
Итак, если в день и время, указанное в билете, уехать на поезде не удалось по этим трем причинам, то в течение двенадцати месяцев пассажир может получить деньги. Или, если того пожелает, отправиться в путь по тому же маршруту в поезде и вагоне указанного в билете класса после снятия режима ЧС или повышенной готовности. Тоже в течение двенадцати месяцев.
Ездить в маршрутках и автобусах будет безопаснее
С 1 июля все транспортные средства категории М2 и М3 должны быть оснащены тахографами. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 30.03.2019 N 382. Речь идет о транспортных средствах, имеющих более восьми пассажирских мест. То есть автобусах, троллейбусах и маршрутных такси.
Тахограф — это специальный измерительный прибор, контролирующий движение машины в пути. Он дает возможность фиксировать и пресекать нарушения скоростного режима. А также контролировать состояние водителя, потому что отслеживает время, проведенное им за рулем. И по этим данным можно определить, насколько устал водитель той же маршрутки.
Новые правила на парковках
С 1 июля не менее 10 процентов мест на любых парковках общего пользования должно быть выделено для инвалидов. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 июля 2019 г. N 184-ФЗ.
Напомним, что на такие места могут бесплатно ставить свои машины граждане с 1 и 2 группой инвалидности (или водители, которые перевозят инвалидов). Воспользоваться льготой смогут инвалиды и 3 группы, но не все. Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2020 N 115.с 1 июля бесплатная парковка разрешена людям с 3 группой инвалидности, имеющих ограничения к самостоятельному передвижению, а также получившие до июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид".
Кроме того, 1 июля перестанут выдавать знак "Инвалид". Вместо этого инвалиду или водителю, который его перевозит, нужно зарегистрировать свой автомобиль в Федеральном реестре инвалидов. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, через Единый портал госуслуг или через МФЦ. Об этом говорится в Приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2019 № 724н.
Для тех, кто уже имеет знак "Инвалид", устанавливается переходный период до 1 января 2021 года. То есть до конца года еще можно будет парковаться на льготных местах без занесения своего авто в реестр.
Опекунам начнут индексировать пенсии год в год
C 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, перестают считаться работающими.
Об этом говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 86-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Таким образом, этим пенсионерам снова будут индексировать страховую пенсию с выплатой прибавки в тот же год, а не после окончания их трудовой деятельности. А ею считалось опекунство и попечительство на платной основе, то есть по договору, например, о приемной семье. Такие пенсионеры, как опекуны и попечители, получают ежемесячные выплаты из региональных бюджетов. С 1 июля, разъясняет Пенсионный фонд России, они "не будут приравниваться к работающим гражданам (как в настоящее время), и им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней".
Выпускники вузов смогут быстрее найти работу
С 1 июля вводится понятие — "практическая подготовка обучающихся". Это касается учреждений высшего образования и среднего профессионального. Цель — обеспечить выпускников не только сильными знаниями по теории будущей профессии, но и практическими навыками. Это предусмотрено Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Практика у студентов есть и сейчас. Однако практическая подготовка — более широкое понятие, которое предусматривает приобретение конкретных компетенций по специализации вуза или колледжа. То есть при освоении образовательной программы студенты и учащиеся должны будут, как говорится в законе, выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на формирование, закрепление, развитие практических навыков. Все это учебные заведения могут организовать у себя либо заключить договор с профильной компанией или организацией.
Поддельных лекарств, сигарет и обуви станет меньше
С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табака. Как уже писала "РГ", маркировка станет обязательной для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации. Все участники рынка должны пройти регистрацию в государственной системе маркировки и прослеживания "Честный знак". Такая маркировка позволит проследить путь товара от производителя к потребителю.
Лекарства
Лекарственные препараты без маркировки, поступившие в оборот до 1 июля 2020 года, будут разрешены до окончания срока их годности. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ. За нарушение правил маркировки полагается штраф. Должностные лица заплатят от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 15.04.2019 г. № 58-ФЗ. Сначала планировалось, что обязательная маркировка лекарств начнется с 1 января 2020 года. Но потом была перенесена на 1 июля.
Обувь
Обязательную маркировку обуви вводит Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 г. № 860.
Как уже писала "РГ", импортируемую обувь, ввезенную после 1 июля, но приобретенную до этого срока, компании смогут промаркировать до 1 августа. Нереализованные до этого срока остатки товара, произведенные или приобретенные до 1 июля, должны быть промаркированы до 1 сентября.
Сигареты
Обязательную маркировку сигарет водит Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 224. Система обязательной маркировки охватит также сигары, сигариллы, различные виды курительных табаков, в том числе для кальянов и трубок.
Напомним, что маркировка была введена еще год назад. Но все остатки, произведенные до 1 июля 2019 года без маркировки, разрешили продавать до 1 июля 2020 года.
Электричество без обмана
Со второй попытки с 1 июля начинают действовать штрафы для энергосбытовых компаний и их руководителей. Они были предусмотрены еще Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" от 29.12.2017 N 451-ФЗ.
Штрафы должны были начать брать с января 2019 года. Но потом этот срок перенесли на 1 июля 2020 года. И если новых изменений не будет, то штрафы станут реальностью для тех компаний, которые работают с нарушением законодательства.
Например, за работу без лицензии должностное лицо компании должен будет заплатить от 200 до 250 тысяч рублей. Или его дисквалифицируют на срок до 3 лет. А сама компания может расстаться с миллионом рублей. Предусмотрены штрафы и за нарушение лицензионных требований.
Гражданство РФ: новые "льготники"
С июля этого года большему числу иностранцев станет легче получить российское гражданство. Но для этого есть определенные условия. Они перечислены в законе, который вступает в силу с 24 июля.
Речь идет о Федеральном законе от 24.04.2020 N 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства".
Упрощенный порядок коснется иностранцев, которые состоят в браке с гражданкой или гражданином России и проживают в нашей стране не менее трех лет. А если в такой семье есть общие дети, то время проживания РФ вообще не имеет значения. Повезло и тем, кто учился в России и получил диплом после 1 июля 2002 года. Правда, для них есть еще одно условие: они должны иметь стаж работы в нашей стране. Но не три года, как раньше, а всего год.
Еще одни новые "льготники" на гражданство — те, у кого один из родителей — гражданин РФ и проживает в России. И, наконец, проще получить российский паспорт станет гражданам Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.
Законодательство, связанное с упрощенной процедурой получения гражданства, продолжает развиваться. Недавно Госдума приняла закон, которой позволит это сделать тем иностранцам, чьи дети являются гражданами нашей страны и им уже исполнилось 18 лет.
Что еще вступает в силу в июле
Пенсии будут приходить только на карту "МИР". С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты начнут зачислять только на банковские карты платежной системы "МИР". Об этом говорится в Федеральном законе от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ г. Москва "О национальной платежной системе".
Но наказывать за нарушение этого правила пока не будут. Банк России до 1 октября 2020 года не станет применять меры к банкам, которые продолжат начислять выплаты на карты других платежных систем. Переходный период ввели из-за эпидемии COVID-19. Однако требование ЦБ по карте "МИР" не относится к пенсиям и социальным выплатам, которые начисляют на сберкнижки или доставляют почтой, напомнили в Пенсионном фонде России.
Самозанятые.
С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых станет доступен во всех регионах. Но последнее слово остается за местными властями. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 101-ФЗ. Пока специальный налоговый режим действует в 23 регионах страны. Как разъясняет Федеральная налоговая служба, на него могут перейти люди, которые не имеют работодателя и наемных работников и сами производят продукты или оказывают услуги.
Еще одно условие — их доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Благодаря специальному налоговому режиму, самозанятые будут платить с доходов от своей деятельности 4 или 6 процентов.
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Общество , Политика , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Госдума , НСПК , Правительство РФ , Центральный банк России
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