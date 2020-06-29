Жалобы в органы власти могут добавить на «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением сделать портал государственных услуг единым окном для жалоб и обращений граждан страны в органы власти. Воспользоваться услугой смогут россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.

Из пояснительной записки к документу следует, что на портале будет создан рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб, внедрено автоматическое перенаправление обращения в уполномоченный орган, получение уведомлений о ходе рассмотрения, а также структурирование обращений и использование искусственного интеллекта (ИИ) для обработки типовых запросов.

Кроме того, обращения и жалобы можно будет подать в письменной форме в многофункциональных центрах или по почте. По данным "Коммерсанта", законопроект, разработанный Минкомсвязью , должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, поскольку это время понадобится на принятие подзаконных актов и доработки портала госуслуг.

Издание также приводит оценки министерства, согласно которым ежегодно граждане России отправляют порядка 10 млн писем, среди которых жалобы, заявления и предложения по тем или иным вопросам, в 250 тысяч органов государственной власти всех уровней. Как пояснил замглавы Минкомсвязи Олег Пак , порядка 65% обращений направляются по электронной почте или же через формы на официальных сайтах.

"Это часто неудобно — каждый раз это разные сайты, адреса, способы заполнения информации — все это работает крайне неэффективно. Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают", — пояснил газете Пак.

По мнению замглавы ведомства, законопроект позволит решить эти проблемы и повысить эффективность взаимодействия госорганов при рассмотрении жалоб и обращений.