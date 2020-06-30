Стало известно об опасности коронавируса для мужчин 

По словам главного специалиста-гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава России Елены Уваровой, переболевшие коронавирусом мужчины могут иметь проблемы с деторождением. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист-гинеколог подчеркнула, что в связи с COVID появились проблемы бесплодия и особенно мужского бесплодия.

«Перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — пояснила Елена Уварова.

При этом, по ее словам, с этой точки зрения не оценивались грипп и ветрянка, однако есть данные о том, что паротит «приносит неприятности мужчинам».

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 693, до 647 849 человек в 85 регионах.