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Стало известно об опасности коронавируса для мужчин 

Алиса Селезнёва и ещё 8 53 минуты назад
Стало известно об опасности коронавируса для мужчин
Фото: РИА Новости
По словам главного специалиста-гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава России Елены Уваровой, переболевшие коронавирусом мужчины могут иметь проблемы с деторождением. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист-гинеколог подчеркнула, что в связи с COVID появились проблемы бесплодия и особенно мужского бесплодия.
«Перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — пояснила Елена Уварова.
При этом, по ее словам, с этой точки зрения не оценивались грипп и ветрянка, однако есть данные о том, что паротит «приносит неприятности мужчинам».
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 693, до 647 849 человек в 85 регионах.
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Общество , Ситуация в мире , Елена Уварова , РИА Новости
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