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Названы активные в голосовании по Конституции российские регионы 

Lenta.ru 1 час назад
Названы активные в голосовании по Конституции регионы
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Жители Тувы активнее других участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию России — там проголосовали уже 48,2 процента избирателей. Самая низкая явка в Сибирском федеральном округе зафиксирована в Иркутской области, сообщает ТАСС.
«Наиболее активно голосуют удаленные Тоджинский и Тере-Хольский районы, там на участки пришли более 80-ти и 66 процентов избирателей соответственно», — рассказали агентству в избиркоме Тувы.
Кроме того, активно голосуют жители Кемеровской и Омской областей. Там участие в голосовании приняли уже 795,9 и 528 тысяч человек соответственно — около трети от общего числа избирателей.
Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечению двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.
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Общество , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Республика Тыва
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