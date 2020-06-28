Названы активные в голосовании по Конституции регионы

Жители Тувы активнее других участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию России — там проголосовали уже 48,2 процента избирателей. Самая низкая явка в Сибирском федеральном округе зафиксирована в Иркутской области , сообщает ТАСС.

«Наиболее активно голосуют удаленные Тоджинский и Тере-Хольский районы, там на участки пришли более 80-ти и 66 процентов избирателей соответственно», — рассказали агентству в избиркоме Тувы.

Кроме того, активно голосуют жители Кемеровской и Омской областей. Там участие в голосовании приняли уже 795,9 и 528 тысяч человек соответственно — около трети от общего числа избирателей.