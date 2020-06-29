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Россиян ждет сокращенная рабочая неделя 

РИА Новости и ещё 106 18 минут назад
В России начинается сокращенная рабочая неделя
Фото: РИА Новости
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.
Как уточнили в Роструде, за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.
При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, отметили в ведомстве.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
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Общество , Владимир Путин , Роструд
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