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Эксперт оценил исполнение процедуры голосования в регионах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 32 минуты назад
Эксперт оценил исполнение процедуры голосования в регионах
Фото: РИА Новости
«Сообщения о принуждении к голосованию при проверке оказываются фейками. В одном из случаев жалоба поступила по населенному пункту, которого нет в регионе. Потому подтвержденных жалоб пока не зафиксировано», — заявил газете ВЗГЛЯД общественник Константин Комков, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции в Курской области.
«Могу сказать, что интерес к голосованию у граждан России высок, процент явки серьезный. Это первый вывод, который можно сделать уже сейчас», — рассказал член Общественной палаты РФ Константин Комков. По мнению эксперта, в истории России еще не было настолько удобного голосования для избирателей.
«Голосование растянуто во времени, используется целый спектр форм волеизъявления. При этом соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Это уникально даже для мирового опыта», — пояснил эксперт.
«За время работы в качестве наблюдателя в Курской области я проехал более 50 участков, и готов заявить, что за четыре прошедших дня голосования ЦИК и региональные избиркомы на 100% справились со своими задачами», — убежден представитель Общественной палаты.
«На участках имеются в наличии все необходимы средства защиты: одноразовые ручки, перчатки, маски, соблюдается необходимая социальная дистанция при проверке документов. При этом, невзирая на минимальные погрешности, процедура тайны голосования и свободы волеизъявления поддерживаются на должном уровне», — рассказал Комков.
Собеседник также отметил, что наблюдатели внимательно следят за сообщениями о якобы принуждении к голосованию. «Но при проверке такие сообщения оказываются фейками. В одном эпизоде и вовсе было установлено, что информация поступила о нарушениях в населенном пункте, которого нет в регионе. Потому подтвержденных жалоб пока не зафиксировано», — подчеркнул эксперт.
«Еще один момент, требующий пояснения — это голосование на придомовых территориях, которое некоторые критики называют голосованием «на коленках». Во-первых, такая форма голосования не противоречит российскому законодательству. Во-вторых, за ходом голосования тщательно следит корпус наблюдателей, что исключает любые нарушения», — отметил член ОП.
«Везде есть урны для голосования и специальные кабинки для соблюдения тайны волеизъявления. Иногда в соцсетях появляются вырванные из контекста кадры, где запечатлен не весь избирательный участок, а только его часть. Это может создать неправильное впечатление у избирателей. В реальности голосование на придомовых территориях показало свою жизнеспособность», — заключил Комков.
Ранее ВЦИОМ сообщил о том, что за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России изменения поддержали 76% граждан. Против поправок проголосовали 23,6% опрошенных россиян.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.
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Общество , Поправки в Конституцию , Константин Комков , Общественная палата России , Центризбирком России , ВЦИОМ , Деловая газета "Взгляд" , Курская Область
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