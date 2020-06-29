Эксперт оценил исполнение процедуры голосования в регионах 

«Сообщения о принуждении к голосованию при проверке оказываются фейками. В одном из случаев жалоба поступила по населенному пункту, которого нет в регионе. Потому подтвержденных жалоб пока не зафиксировано», — заявил газете ВЗГЛЯД общественник Константин Комков, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции в Курской области.

«Могу сказать, что интерес к голосованию у граждан России высок, процент явки серьезный. Это первый вывод, который можно сделать уже сейчас», — рассказал член Общественной палаты РФ Константин Комков. По мнению эксперта, в истории России еще не было настолько удобного голосования для избирателей.

«Голосование растянуто во времени, используется целый спектр форм волеизъявления. При этом соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Это уникально даже для мирового опыта», — пояснил эксперт.

«За время работы в качестве наблюдателя в Курской области я проехал более 50 участков, и готов заявить, что за четыре прошедших дня голосования ЦИК и региональные избиркомы на 100% справились со своими задачами», — убежден представитель Общественной палаты.

«На участках имеются в наличии все необходимы средства защиты: одноразовые ручки, перчатки, маски, соблюдается необходимая социальная дистанция при проверке документов. При этом, невзирая на минимальные погрешности, процедура тайны голосования и свободы волеизъявления поддерживаются на должном уровне», — рассказал Комков.

Собеседник также отметил, что наблюдатели внимательно следят за сообщениями о якобы принуждении к голосованию. «Но при проверке такие сообщения оказываются фейками. В одном эпизоде и вовсе было установлено, что информация поступила о нарушениях в населенном пункте, которого нет в регионе. Потому подтвержденных жалоб пока не зафиксировано», — подчеркнул эксперт.

«Еще один момент, требующий пояснения — это голосование на придомовых территориях, которое некоторые критики называют голосованием «на коленках». Во-первых, такая форма голосования не противоречит российскому законодательству. Во-вторых, за ходом голосования тщательно следит корпус наблюдателей, что исключает любые нарушения», — отметил член ОП.

«Везде есть урны для голосования и специальные кабинки для соблюдения тайны волеизъявления. Иногда в соцсетях появляются вырванные из контекста кадры, где запечатлен не весь избирательный участок, а только его часть. Это может создать неправильное впечатление у избирателей. В реальности голосование на придомовых территориях показало свою жизнеспособность», — заключил Комков.

Ранее ВЦИОМ сообщил о том, что за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России изменения поддержали 76% граждан. Против поправок проголосовали 23,6% опрошенных россиян.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.