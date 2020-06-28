Ефремов попал в новый скандал

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«Как прижало»: Ефремов угодил в новый скандал 

Майк Габриелян 49 минут назад
Слова Михаила Ефремова, что он не оппозиционер, а клоун, и не имеет ничего против личности Владимира Путина, привели к волне критики в Сети. Некоторые блогеры считают, что актёр отрекся от своих идеалов.
Заявление Ефремова, сделанное накануне, произвело эффект бомбы в соцсетях.
«Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше… Я артист, клоун, а не оппозиционер», — заявил артист.
«Как прижало так — "я артист, я просто клоун… не оппозиционер!"… Бактерия ты, а не артист».
«Быстренько же слился Ефремов!», «Вот что трезвость животворящая делает!» — пишут комментаторы.
Некоторые высказывают мнение, что Ефремов решил спасать тело, а не душу.
Есть те, кто считает, что за раскаяние Ефремову назначат принудительное лечение вместо реального срока.
Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат Пашаев рассказал о звонках Ефремову от украинских пропагандистов. Они пытались связать произошедшее ДТП с политикой, поскольку авария произошла незадолго до голосования о поправках в Конституцию.
Однако Ефремов заявил им, что президент Путин не просил его садиться за руль автомобиля, и он не считает себя оппозиционером.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Владимир Путин
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