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В Петербурге начался сезон фонтанов 

Российская Газета и ещё 1 40 минут назад
В Петербурге начался сезон фонтанов
Фото: Пресс-служба администрации Петербурга
В Петербурге заработали городские фонтаны. Одним из первых был запущен фонтан "Слава" в Московском парке Победы, сообщает администрация Северной столицы.
Фонтан "Слава" был заложен в парке Победы в Московском районе 7 октября 1945 года. В последние 11 лет фонтан не работал.
Восстановили его в рамках программы по реконструкции и модернизации городских фонтанов. Фактически фонтан "Слава" отстроили заново, установили новую чашу, проложили новую систему водоснабжения и водоотведение. Управление комплексом происходит через специальную подземную камеру.
Программа восстановления фонтанов была запущена в Петербурге год назад, идея в том, что жители сами предлагают, какие фонтаны нужно реконструировать. Три заработали в прошлом году, в этом сезоне в Петербурге откроются еще пять фонтанов, например, появится такой объект в Шушарах.
Сезон фонтанов в Петербурге стартует обычно в конце мая. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции фонтаны в Северной столице до последнего времени не работали. Горожанам рекомендовалось соблюдать режим самоизоляции, парки и скверы были закрыты для посещений. Не включали и фонтаны.
Сейчас ситуация в городе постепенно нормализуется. Открываются парки и скверы, также с 29 июля возобновляется навигация по рекам и каналам, начинают работать летние кафе.
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Общество , Санкт-Петербург
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