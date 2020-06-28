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Голикова рассказала о начале пандемии в России 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Голикова рассказала о начале пандемии в России
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о начале пандемии, отметила, что это были страшные полтора месяца, одновременно нужно было делать очень много дел.
"Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали. Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "на этих горьких печальных уроках" Россия училась и делала свои выводы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Политика , Анна Попова , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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