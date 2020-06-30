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Опубликованы данные по коронавирусу в России 

Мария Иванова и ещё 69 22 минуты назад
Опубликованы данные по коронавирусу в России
Фото: ТАСС
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 693, до 647 849 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 6 719 человек, за день до этого — 6 791, еще днем ранее — 6 852.
У 30,2 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние сутки еще 9 220 россиян выписались после выздоровления, 154 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 647 849 пациентов, 9 320 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (745), Московская область (301), Ханты-Мансийский АО (279), Свердловская область (276), Санкт-Петербург (253), Ямало-Ненецкий АО (248), Иркутская область (242), Нижегородская область (203), Воронежская область (179), Челябинская область (144).
За ними следуют: Красноярский край (144), Тыва (125), Мурманская область (118), Саратовская область (110), Новосибирская область (109), Ульяновская область (106), Архангельская область (102).
Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Волгоградская область (95), Ростовская область (94), Омская область (82), Хабаровский край (81), Приморский край (80), Ставропольский край (78), Оренбургская область (77), Пензенская область (77), Алтайский край (76), Тульская область (73), Карачаево-Черкессия (72), Ивановская область (70), Тюменская область (69), Брянская область (65), Дагестан (65), Забайкальский край (62), Белгородская область (60), Краснодарский край (60).
Менее 60 новых случаев: Курская область (59), Томская область (57), Пермский край (54), Коми (53), Кабардино-Балкария (52), Адыгея (51), Чувашия (51), Самарская область (51), Ленинградская область (50), Владимирская область (48), Тверская область (48), Тамбовская область (46), Башкирия (46), Калужская область (45), Новгородская область (45), Якутия (45), Камчатский край (45), Ярославская область (44), Рязанская область (43), Татарстан (41), Кемеровская область (40).
Менее 40: Липецкая область (38), Бурятия (38), Смоленская область (37), Псковская область (35), Мордовия (35), Кировская область (35), Орловская область (33), Курганская область (33), Республика Алтай (33), Магаданская область (33), Астраханская область (31).
Менее 30: Марий Эл (29), Сахалинская область (29), Карелия (28), Хакасия (28), Ингушетия (27), Амурская область (25), Северная Осетия (22), Вологодская область (21), Удмуртия (20), Костромская область (18), Калининградская область (10), Севастополь (6), Чечня (5), Крым (4), Ненецкий АО (2), Калмыкия (2), Еврейская АО (2).
Как сообщал «Рамблер», к 30 июня в России провели более 19,5 миллиона тестов на коронавирус, 228 тысяч из них — за последние сутки.
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Общество , Наука , Наука и техника , Эпидемия , Коронавирус , COVID-19 , Эпидемия коронавируса , Коронавирус в Росии
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