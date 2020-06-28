Россияне побеждают коронавирус

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России за последние сутки выявили 6791 новый случай коронавируса. В течение трех дней прирост держится на отметке ниже 7 тысяч. Статистику на 28 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стране зафиксировано 104 летальных исхода. Выздоровели 5735 человек. Из всех пациентов 32,4% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (717), Московской области (325), Ханты-Мансийском АО (285), Иркутской области (232), Нижегородской области (222), Петербурге (217), Свердловской области (209).

Меньше всего новых случаев в Крыму (2) и Ненецком АО (0) и Чукотском АО (0).

Эпидемиологи отмечают, что коэффициент распространения вируса в России составил 0,92.

С момента пандемии в стране проведено более 18,7 млн тестов. Выявлено 634 437 случаев коронавируса. Вылечились 399 087 человек. Зарегистрировано 9 073 летальных исхода.