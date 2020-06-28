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«Газоны распахивают, грядки делают». Как самоизоляция изменила настроения дачников? 

BFM.RU 1 час назад
Как самоизоляция изменила настроения дачников?
Фото: BFM.RU
В этом году на дачи весной из-за городских ограничений поехали даже самые закоренелые горожане. Магазины сообщают о высоком спросе на садовые качели, стройматериалы и рассаду. Также всем резко стали необходимы укрывные материалы для теплиц и грядок, поскольку весна была очень холодной.
Многие озаботились ландшафтным дизайном. При этом в премиум-классе затишье, а средний класс, у которого участки от 15-30 соток, пытается обойтись малыми затратами, поскольку удовольствие это недешевое. Кто-то смотрит советы в интернете, кто-то решается нанять профессионала.
Ситуацию комментирует основатель и генеральный директор ландшафтно-строительной компании Primula Антон Кривов, работающий в премиум-сегменте.
— Это не работа под ключ, когда мы заходим с нуля, делаем проект и полностью потом строим, это какие-то определенные вещи, какие-то цветники добавить на свои участки, и хотят с небольшими вложениями все это дело преобразить. Спрос наблюдается, но средний чек сильно сократился. У нас начинается проектирование от 10 тысяч рублей за 100 квадратных метров. И ландшафт под ключ где-то от 5 тысяч за сотку, то есть это работа и материал. Конечно, можно все дешевле, если не делать комплексно, а экономить на каких-то материалах или сажать маленькие растения, которые потом вырастут. Не сразу у вас будет готовая картина, а придется подождать, поухаживать три-пять лет, на этом можно сэкономить.
— Есть ли какие-то модные тенденции в этом году?
— В премиум-сегменте сильно ничего не поменяется, хотят видеть стриженые крупные деревья разной формы. Чтобы сад с весны и до осени цвел, регулярные сады, как правило, в премиум-сегменте.
Ландшафтный дизайн, даже если благоустройство будет точечным, слишком дорогое удовольствие. Большинство россиян отказались от таких услуг или отложили их на будущее. Сейчас тренд скорее на собственный урожай, считает ландшафтный дизайнер, телеведущая, садовод Ольга Платонова.
Ольга Платонова, ландшафтный дизайнер, телеведущая, садовод: «Сейчас на ландшафтный дизайн уже не обращают так много внимания, как именно на выращивание собственного урожая, потому что цены подросли в магазинах. Помидоры, огурцы чтобы свои были, семян покупают гораздо больше, чем раньше. Раньше говорили: ой, я и так все в магазине могу купить, зачем мне грядки? Я лучше газон посею и буду на изумрудную травку смотреть. А сейчас уже эти разговоры прекратились, сейчас уже газоны распахивают, грядки делают и выращивают вплоть до капусты все, картофель сажают, каждый клочок земли используют именно для этого. То есть население рационально отозвалось на изменения в экономической ситуации в стране».
Как показывает практика, в этом году россияне не одиноки в своем стремлении к садоводству. Как сообщает The Guardian, больше половины жителей Великобритании во время пандемии стали больше ценить свои сады и внутренние дворики. И здесь тоже резко вырос спрос на семена, а в садовые центры выстроились очереди.
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Общество , Ольга Платонова
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