В республике Башкирия в городе Уфа 26 июня прошел санкционированный парад медицинских работников. Более 500 сотрудников мед.учреждений прошли по маршруту от Башдрамтеатра до "Конгресс-холла Торатау". Перед парадом врачам в праздничной обстановке вручали государственные награды. Все мероприятие было организовано для выражения благодарности медикам, которые весной боролись с пандемией коронавируса, рискуя собственными жизнями. По словам главврача одной из больниц, даже самые скромные работники проявили себя настоящими героями перед лицом эпидемии. Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем обращении заявил, что профессия медиков всегда была одной из самых гуманных и нужных в стране.
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество , Видео , Башкортостан , Уфа
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