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Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане 

РИА Новости 53 минуты назад
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова знает о ситуации, произошедшей в Татарстане, где отца малолетней девочки оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери, омбудсмен держит вопрос на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
Суд оправдал изнасиловавшего полуторагодовалую дочь
Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
"Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения", — сказала Кузнецова.
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
По данным местных СМИ, в октябре 2019 года приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной центральной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Подозреваемый, как отмечают местные СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, а просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка, а потом заявил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на девочке. Жена в суде выступила в защиту мужа. Суд его оправдал.
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Общество , Руслан Галиев , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Республика Татарстан
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