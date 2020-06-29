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КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
Фото: РИА Новости
Почти 80 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступили в госпитали Кабардино-Балкарии, где лечат больных коронавирусом, сообщает региональный минздрав.
В Кабардино-Балкарии выявлено 4958 случаев заражения COVID-19, скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 3296 человек.
"В госпитали минздрава Кабардино-Балкарии поставлено 76 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аппараты поступили в госпитали городской клинической больницы №1, Центр СПИД в Нальчике, а также в ЦРБ в городе Прохладный", — говорится в сообщении.
Отмечается, что неинвазивная искусственная вентиляция легких осуществляется без эндотрахеальной или трахеостомической трубки. "Оборудование подает воздух через носовую или рото-носовую маску или шлем. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку", — уточняет минздрав.
По его данным, с помощью неинвазивной ИВЛ обеспечивают дополнительную подачу кислорода пациентам с дыхательной недостаточностью в состоянии средней и средне-тяжелой степени тяжести.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Минздрав РФ , Кабардино-Балкарская Республика
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