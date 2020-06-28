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Эксперт оценил прогноз явки на голосовании по поправкам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Эксперт оценил прогноз явки на голосовании по поправкам
Фото: РИА Новости
«Оценка ВЦИОМ мне кажется вполне реалистичной. Вероятно, итоговая цифра явки будет в указанных границах, если только не будет какого-то форс-мажора», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал сообщения о том, что по прогнозам социологов явка на голосовании по поправкам к Конституции составит 52,6%.
«Цифры, которые дал ВЦИОМ, фактически подтверждают динамику голосования. Возможно, будет некоторое замедление, поскольку многие социально активные граждане уже «выполнили гражданский долг». В Москве и Нижегородской области это, в частности, были те, кто избрал электронную форму голосования. Оценка ВЦИОМ итоговых цифр явки мне кажется вполне реалистичной», — отметил политолог Марат Баширов.
Накануне издание «Коммерсант» сообщило: ВЦИОМ подготовил прогноз результатов голосования по поправкам к Конституции. По этому прогнозу, расчетный показатель явки составляет 52,6%. В воскресенье председатель Центризбиркома Элла Памфилова обнародовала данные за три дня голосования: явка на голосовании составила 28,46%, всего проголосовали 30 млн человек
«Вероятно, итоговая цифра явки будет в указанных границах, если только не будет какого-то форс-мажора», — отметил Баширов.
Эксперт добавил: по его мнению, «явка была бы выше, если было бы использовано лишь электронное голосование». «Ограничительные меры, принятые на избирательных участках с точки зрения санитарных норм, чуть сбивают явку, — полагает Баширов. — При этом очевидно, что интерес к поправкам — огромный».
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Напомним, что среда, 1 июля, будет выходным днем.
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Общество , Элла Памфилова , Марат Баширов , Центризбирком России , ВЦИОМ , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Нижегородская Область
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