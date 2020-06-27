Поклонники восхитились Клишиной в купальнике 

Российская легкоатлетка Дарья Клишина удивила Сеть лилией на ягодицах. Спортсменка опубликовала в инстаграме откровенные фото в купальнике. Она рассказала, что снимки сделаны в США, возле Атланты, где она сейчас тренируется и посещает пляжи.

«Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», — написала Дарья.

Девушка предложила своим фанатам выбрать лучшую из трех фотографий.

Комментаторы, однако, принялись активно обсуждать татуировку на ягодицах спортсменки. Ранее она рассказывала, что это — лилия, символизирующая чистоту.

Пользователи также обратили внимание на стройную фигуру Клишиной.

«Таких берут в космонавты!» — восхитился один из подписчиков.

Дарья Клишина выступает в прыжках в длину, сейчас ей 29 лет. Дарья — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира и Европы среди юниоров.