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Поклонники восхитились Клишиной в купальнике 

Майк Габриелян 15 минут назад
Поклонники восхитились Клишиной в купальнике
Фото: РИА Новости
Российская легкоатлетка Дарья Клишина удивила Сеть лилией на ягодицах. Спортсменка опубликовала в инстаграме откровенные фото в купальнике. Она рассказала, что снимки сделаны в США, возле Атланты, где она сейчас тренируется и посещает пляжи.
«Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», — написала Дарья.
Девушка предложила своим фанатам выбрать лучшую из трех фотографий.
Комментаторы, однако, принялись активно обсуждать татуировку на ягодицах спортсменки. Ранее она рассказывала, что это — лилия, символизирующая чистоту.
Пользователи также обратили внимание на стройную фигуру Клишиной.
«Таких берут в космонавты!» — восхитился один из подписчиков.
Дарья Клишина выступает в прыжках в длину, сейчас ей 29 лет. Дарья — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира и Европы среди юниоров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Клишина предстала перед миром в чёрном топе.
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Комментарии 1
Общество , Дарья Клишина
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