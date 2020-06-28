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Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию
Фото: ГТРК «Нижний Новгород»
Об этом говорится на его странице в Instagram.
«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!», — говорится в сообщении.
Как сообщает ГТРК «Нижний Новгород», собаке девять лет. Из них семь с половиной корги провел на службе в транспортной полиции, где выявлял наличие запрещенных веществ у пассажиров. На данный момент он тренируется для участия в соревнованиях по аджилити (вид кинологического спорта — прим. «Ленты.ру»).
Отмечается, что всероссийскую популярность Рыжий приобрел чуть больше года назад. Тогда в эфир вышел первый сюжет про полицейского-корги. На страницу Рыжего в Instagram подписано 12,8 тысяч человек.
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Общество , Lenta.ru
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