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Туроператоры аннулируют июльские туры за рубеж 

Майк Габриелян и ещё 21 25 минут назад
Туроператоры аннулируют июльские туры за рубеж
Фото: РИА Новости
Российские туроператоры заявили об отмене зарубежных июльских туров. Корректировка связана с тем, что компании «не возлагают больших надежд» на возобновление международного туризма. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — сказано на сайте АТОР.
Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля
Среди фирм, отказавшихся от июльских туров ввиду неопределенности — ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Эти операторы предложили клиентам перенести поездки.
К примеру, одна из компаний отменила туры в Турцию с 1 по 17 июля. Их предлагают перенести на любые даты с 4 августа по 4 ноября 2020 года.
Другая компания предлагает туристам, которые должны были лететь в Таиланд с 1 по 31 июля, перенести путешествие на период с 1 августа по 20 декабря, либо на период с 3 марта по 31 июля 2021 года.
Ранее в России неоднократно прозвучали призывы отказаться от зарубежных поездок. Провести отпуск внутри страны призвал глава правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что коронавирус был завезен из-за границы. Отказаться от зарубежного туризма призвал и МИД России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля.
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