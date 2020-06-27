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Онлайн-журнал Wonderzine пожаловался на угрозы со стороны Ксении Собчак 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Собчак пригрозила журналистке и извинилась
Фото: @xenia_sobchak
Онлайн-журнал Wonderzine пожаловался на угрозы со стороны Ксении Собчак. Заявление появилось на сайте издания.
В середине июня вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты. В ней журналистка раскритиковала Собчак за её высказывания о расизме, американских протестах, дискриминации и полицейском произволе. Позже компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак.
После этих событий телеведущая назвала колонку главреда Wonderzine «заказной» и прислала Таруте сообщение: «Скоро узнаешь. Я просто так это [непристойное поведение] не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова».
В обращении Wonderzine к читателям говорится, что редакция восприняла эти слова как угрозу.
Собчак в своём Telegram-канале отметила, что Юлия Таратута опубликовала частную переписку, и призвала главреда заниматься журналистикой, а не передёргиванием чужих высказываний.
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Комментарии 7
Общество , Юлия Таратута , Дмитрий Маликов , Ксения Собчак
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