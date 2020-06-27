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Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 июня состоялся суд над фигурантами по делу "Седьмой студии". Студия получила от Министерства культуры средства на реализацию авторского проекта Кирилла Серебренникова "Платформа" в размере 129 миллионов рублей. Впоследствии в отношении участников "Седьмой студии" было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Сторона обвинения настаивала на назначении наказания Кириллу Серебренникову в виде 6 лет лишения свободы. 26 июня суд вынес приговор, согласно которому Серебренников получил 3 года условно и денежный штраф. У здания суда во время оглашения приговора собралась толпа людей, поддерживающих режиссера. Подробности в этом видео.
Общество , Видео , Кирилл Серебренников , Минкультуры
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