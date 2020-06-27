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Какой праздник 27 июня 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Какой праздник 27 июня
Фото: ТАСС
27 июня — День молодежи в России, День изобретателя, День рыболовства, а также день, когда началось восстание на броненосце Потемкин и родились немецкий оружейник Пауль Маузер, советский артист Борис Хмельницкий и голливудский актер Тоби Магуайр.
День молодежи в России отмечается с 1993 года, после того, как президент России Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Праздник стал продолжением традиции праздновать в последнее воскресенье июня «День советской молодежи». В этот день при поддержке властей организовывают культурные, спортивные, развлекательные и образовательные мероприятия. Примечательно, что международный День молодежи отмечается 12 августа.
День изобретателя отмечается с конца 50-х годов прошлого века по рекомендации Академии наук СССР. Изначально праздник приходился на каждую последнюю субботу июня, а затем был официально закреплен за 27 июня. Раньше в этот день изобретателям и рационализаторам вручались премии за особые достижения. В современной России 27 июня Российская академия наук составляет список кандидатов на звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
Международный день рыболовства будет отмечаться уже в 35-й раз. Праздник был учрежден в 1985 году по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в Риме. 27 июня любители рыбной ловли участвуют в состязаниях, посещают обучающие семинары.
27 июня 1905 года произошло первое восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический». Поводом для мятежа матросов стала попытка командования накормит их гнилым червивым мясом. Восстание планировалось подавить при помощи черноморских военных судов, экипажи которых, однако, отказались стрелять по соотечественникам. В результате броненосец ушёл к берегам Румынии и там сдался местным властям.
27 июня родились король Франции Людовик XII (1498 г.), немецкий оружейник Пауль Маузер (1838 г.), советский авиаконструктор Владимир Петляков (1891 г.), советский актер Борис Хмельницкий (1940 г.) и голливудская звезда Тоби Макгуайр (1975 г.).
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Комментарии
Общество , Владимир Петляков , Борис Хмельницкий , Борис Ельцин , Тоби Магуайр , РАН
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