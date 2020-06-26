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В российском регионе объяснились за брошенного у гаражей пациента в памперсе 

Lenta.ru 21 минуту назад
Чиновники объяснились за пациента в памперсе у гаражей
Фото: страница «ЧП Омск» во «ВКонтакте»
Мужчина в памперсе, которого бросили у гаражей в Омске, отказался проходить лечение, поэтому его выписали из больницы. Так ситуацию объяснили в Минздраве Омской области, передает издание «Город 55».
В пресс-службе ведомства заявили, что 61-летнего мужчину выписали 23 июня. Он вел себя агрессивно, а гаражи на улице 19 Партсъезда назвал своим домом, поэтому медработники отвезли его туда. На данный момент его снова увезли в больницу.
В Минздраве заявили, что пациент не может ничего объяснить, так как находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о помещении его в приют для бездомных.
«Однако, стоит особо отметить, что в связи с теплым временем года, нет твердой уверенности в том, что он задержится там надолго. За июнь Николай Николаевич успел покинуть 2 омские больницы», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Омске скорая помощь выбросила у гаражей россиянина с окровавленной ногой, в памперсе и с катетером. Очевидцы рассказали, что мужчина был чисто одет и от него не пахло. Они также обратили внимание, что его руки были поранены, будто его привязывали. Приехавшие врачи заявили, что «это бомж» и «таких не только привязывать надо, а руки отрубать». Очевидцы обратились в полицию с заявлением.
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Общество , Минздрав РФ , Омск , Омская Область
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