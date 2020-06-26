Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса в России 

Rambler News Service 30 минут назад
Оценена вероятность новой волны коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России через две недели, считает вирусолог Михаил Щелканов.
«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — приводит его слова портал Ura.ru.
Вирусолог также подчеркнул, что в первую очередь ожидать новой вспышки стоит в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Владивостоке, через который китайцы возвращаются домой из Европы.
«Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами всероссийской акции «Мы вместе» заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. По данным оперативного штаба на 26 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6800 — до 620 794. В общей сложности выздоровели 384 152 человека, зафиксирована 8781 смерть, связанная с коронавирусом.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Rambler News Service: последние новости
Скончалась актриса Ирина Замотина Скончалась актриса Ирина Замотина Схиигумен Сергий проигнорировал заседание церковного суда Схиигумен Сергий проигнорировал заседание церковного суда МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США
Комментарии
Общество , Владимир Путин , РИА Ura.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть матери подкосила Певцова
Смерть матери подкосила Певцова
США применили в Сирии «летающую мясорубку»
США применили в Сирии «летающую мясорубку»
«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить
«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить
Российские наемники вторглись в Ливию
Российские наемники вторглись в Ливию
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение