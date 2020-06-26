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Россияне согласились терпеть унижения ради прибавки в зарплате 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Россияне готовы терпеть унижения ради прибавки в зарплате
Фото: Национальная Служба Новостей
Почти половина работников в России, занятых в малых и средних предприятиях, готовы терпеть грубость и унижения со стороны руководства ради повышения зарплаты в два раза. Об этом говорится в исследовании опроса компании «Мегаплан», на который ссылается «Лента.ру».
Кроме того, 24 процента респондентов заявили о готовности закрывать глаза на крики начальника за прибавку к зарплате, а почти половине (48 процентов) будет достаточно публичных извинений.
В то же время 40 процентов опрошенных признались, что им уже приходилось менять работу из-за унижений со стороны начальства и коллег, а 28 процентов готовы уволить своего руководителя, если им представится такая возможность.
Переход на удаленный режим работы привел к тому, что отношения испортились в каждом втором коллективе. Почти каждый второй руководитель (45 процентов) заявил, что не могут сдерживать себя и кричат на подчиненных. Большинство сотрудников (58 процентов) решают конфликтные ситуации без агрессии.
Работодатели считают, что на «удаленке» сотрудники расслабились и начали пропускать сроки выполнения поставленных задач.
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Общество , Lenta.ru
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